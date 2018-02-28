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Девушка похудела на 96 килограмм из-за конфуза
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Девушка похудела на 96 килограмм из-за конфуза 

Lenta.ru 28 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Австралийка похудела на 96 килограммов после того, как ей не хватило двух удлинителей для ремней безопасности в самолете. Об этом сообщает Daily Mail.
Во время рейса Брисбен — Мельбурн 27-летняя Сара Тохи хотела покормить новорожденную дочь, но избыточный вес не давал ей возможности пошевелиться, и двух удлинителей для ремня безопасности оказалось недостаточно. Она попросила стюардессу принести третий удлинитель. Осуждающие взгляды бортпроводницы и других пассажиров настолько задели Сару, что она решила начать борьбу с лишним весом.
«Это было ужасно, я чувствовала себя плохой матерью. Из-за своего огромного тела я даже не могла покормить ребенка. Все так смотрели на меня, что мне хотелось плакать», — рассказала австралийка.
После рейса Тохи, которая весила 150 килограммов, купила абонемент в спортзал и села на диету. За три года она похудела до 54 килограммов. До этого Сара выпивала три литра Кока-Колы и выкуривала более 40 сигарет в день. «Я не могла выполнять элементарные повседневные мелочи. Часто мебель ломалась подо мной, не выдерживая веса. Еда заполняла пустоту внутри меня, я заедала свои эмоции», — говорит девушка.
В феврале британский бизнесмен Гвилим Пью (Gwilym Pugh) сменил работу страховщиком на модельную карьеру. Для этого Пью занялся баскетболом и регби, изменил режим дня и питания, стал проходить более 15 тысяч шагов в день, избавился от избыточного веса (похудел до модельного веса с 130 килограммов), сменил имидж и прическу. Первой коллекцией, которую представил Пью, стала линейка 2015 года бренда Nathan Palmer.
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