Ещё
В зоопарке Оклахомы у львицы выросла грива
Далее:
Читайте также:
Ещё

В зоопарке Оклахомы у львицы выросла грива 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: @okczoo
У семнадцатилетней львицы Бриджет, обитающей в зоопарке Оклахомы, к удивлению сотрудников и ветеринаров выросла грива.
Как утверждают исследователи, такое бывает в дикой природе, но данный случай они называют уникальным.
Дело в том, что вместе с повышенной растительностью, у самки льва начинают обычно проявляться "мужские" качества: они становились более агрессивными. В поведении же Бриджет никаких изменений не произошло.
Похожий случай уже был зафиксирован в одном из южно-африканских зоопарков. Львица Эмма тоже отрастила себе гриву. Ученые объяснили это тем, что яичники животного начали производить мужской гормон тестостерон. При этом ранее львица рожала львят, а значит, ее репродуктивная функция была в порядке. После того, как яичники Эмме удалили, грива у нее тоже пропала.
Случай отросшей гривы у Бриджет ученые пока не могут объяснить. Предполагают, что повышенная растительность также могла возникнуть из-за проблем с яичниками, появившимися у животного в зрелом возрасте.
Пока исследователи взяли анализы крови львицы, чтобы сравнить с образцами ее сестры Тиа, облик которой никак не изменился.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии4
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение