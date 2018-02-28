В зоопарке Оклахомы у львицы выросла грива

У семнадцатилетней львицы Бриджет, обитающей в зоопарке Оклахомы, к удивлению сотрудников и ветеринаров выросла грива.

Как утверждают исследователи, такое бывает в дикой природе, но данный случай они называют уникальным.

Дело в том, что вместе с повышенной растительностью, у самки льва начинают обычно проявляться "мужские" качества: они становились более агрессивными. В поведении же Бриджет никаких изменений не произошло.

Похожий случай уже был зафиксирован в одном из южно-африканских зоопарков. Львица Эмма тоже отрастила себе гриву. Ученые объяснили это тем, что яичники животного начали производить мужской гормон тестостерон. При этом ранее львица рожала львят, а значит, ее репродуктивная функция была в порядке. После того, как яичники Эмме удалили, грива у нее тоже пропала.

Случай отросшей гривы у Бриджет ученые пока не могут объяснить. Предполагают, что повышенная растительность также могла возникнуть из-за проблем с яичниками, появившимися у животного в зрелом возрасте.

Пока исследователи взяли анализы крови львицы, чтобы сравнить с образцами ее сестры Тиа, облик которой никак не изменился.