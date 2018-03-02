Самый большой ядовитый паук попал на видео

Австралийский зоопарк пополнился самым большим за всю историю наблюдений сиднейским лейкопаутинным (воронковым) пауком, размер которого достигает 7,8 сантиметра.

Обычно этот вид вырастает максимум до пяти сантиметров. За нетипичную внешность нового питомца назвали Колоссом, передает портал Yahoo7.

Сообщается, что зверюгу удалось обнаружить в рамках программы, суть которой в извлечении яда из самцов пауков с целью создания противоядия от их укусов. Так, например, в прошлом году специалисты лишили опасной способности 3500 особей.

Кстати, такая практика принесла свои плоды — с 1981 года не было зафиксировано случаев летального исхода после укусов воронковых пауков. А вот в период с 1927 по 1981 год от их яда погибли 13 человек.