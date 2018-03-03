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Приюты избавились от черных кошек благодаря фильму
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Приюты избавились от черных кошек благодаря фильму 

Lenta.ru 3 марта 2018
Фото: Lenta
Поклонники супергеройского боевика «Черная пантера» принялись массово забирать из приютов для животных черных кошек. В некоторых заведениях животных почти не осталось, пишет NME.
Сотрудник одного из приютов в штате Колорадо, США, сообщил, что до выхода фильма в заведении содержалось почти 60 черных кошек, а теперь нет ни одной. «Их всех забрали и назвали в честь персонажей. Самое популярное имя — Т'Чалла (главный герой фильма, — прим. »Ленты.ру»), но также много Окойе и Шури», — заявил он.
Супергеройский фильм «Черная Пантера» Райана Куглера снят по мотивам комиксов Marvel. Мировая премьера ленты состоялась 29 января, в России картина вышла на экраны 26 февраля.
В августе 2017-го сообщалось, что британские поклонники «Игры престолов» начали массово отдавать приобретенных хаски в приюты для животных. В фэнтезийной саге эти собаки исполняют роль лютоволков. Фанаты покупали их, не понимая, что питомцы не предназначены для содержания в тесных квартирах.
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