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Бразилец подрался с огромной анакондой ради собаки
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Бразилец подрался с огромной анакондой ради собаки 

Don't Panic 1 марта 2018
Хозяин заметил исчезновение питомца и решил проверить, куда тот убежал. К его ужасу, в реку спускалась огромная анаконда крепко стиснувшая в удушающем захвате собаку.
Мужчина не медлил ни секунды. Он бросился на помощь своему любимцу, к драке быстро присоединились и его друзья. Анаконда не отпускала добычу и тогда хозяин пса взял здоровенную палку и нанес несколько сильных ударов. Змея ослабила хватку, собака быстро вырвалась и отбежала подальше от опасности.
Анаконда — это неядовитая, но смертельно опасная змея, которая встречается только Южной Америке. Анаконды могут вырастать до 8 метров в длину. На человека эта змея нападает редко, но подобные случаи бывали.
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