Бразилец подрался с огромной анакондой ради собаки

Хозяин заметил исчезновение питомца и решил проверить, куда тот убежал. К его ужасу, в реку спускалась огромная анаконда крепко стиснувшая в удушающем захвате собаку.

Мужчина не медлил ни секунды. Он бросился на помощь своему любимцу, к драке быстро присоединились и его друзья. Анаконда не отпускала добычу и тогда хозяин пса взял здоровенную палку и нанес несколько сильных ударов. Змея ослабила хватку, собака быстро вырвалась и отбежала подальше от опасности.

Анаконда — это неядовитая, но смертельно опасная змея, которая встречается только Южной Америке. Анаконды могут вырастать до 8 метров в длину. На человека эта змея нападает редко, но подобные случаи бывали.