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Слабоумие и отвага: подледный лов на Сахалине
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Слабоумие и отвага: подледный лов на Сахалине 

Рамблер 1 марта 2018
Сахалинские любители зимней рыбалки не могут отказаться от обожаемого хобби, несмотря на начавшееся таяние льда. Они балансируют на льдинах, хотя наверняка понимают, что это небезопасно.
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