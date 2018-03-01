Слабоумие и отвага: подледный лов на Сахалине

Сахалинские любители зимней рыбалки не могут отказаться от обожаемого хобби, несмотря на начавшееся таяние льда. Они балансируют на льдинах, хотя наверняка понимают, что это небезопасно.