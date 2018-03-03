Медведица с потомством вышла к людям на Красной Поляне

Несколько дней назад туристы горнолыжного курорта "Газпром Лаура" в Красной Поляне увидели медведицу с двумя медвежатами недалеко от трасс.

Обычно медведей в этих местах встречают начиная с апреля, но в этом году зима была теплой, что привело к изменению продолжительности спячки. Некоторые медведи в Кавказском биосферном заповеднике вообще не ложились спать.

Также биологи предполагают, что животных в спячке могли потревожить мигрирующие медведи с других территорий.

Одно из главных правил при встрече с медведицей, которая может быть довольно свирепой, защищая потомство — не пытайтесь к ней приблизиться, не в коем случае не делайте то, что может ее напугать.

Не привлекайте внимания медвежат — они очень любопытны и не боятся людей, но мать будет их защищать в любом случае. Двигайтесь медленно и сохраняйте спокойствие.