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Медведица с потомством вышла к людям на Красной Поляне
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Медведица с потомством вышла к людям на Красной Поляне 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Несколько дней назад туристы горнолыжного курорта "Газпром Лаура" в Красной Поляне увидели медведицу с двумя медвежатами недалеко от трасс.
Обычно медведей в этих местах встречают начиная с апреля, но в этом году зима была теплой, что привело к изменению продолжительности спячки. Некоторые медведи в Кавказском биосферном заповеднике вообще не ложились спать.
Также биологи предполагают, что животных в спячке могли потревожить мигрирующие медведи с других территорий.
Одно из главных правил при встрече с медведицей, которая может быть довольно свирепой, защищая потомство — не пытайтесь к ней приблизиться, не в коем случае не делайте то, что может ее напугать.
Не привлекайте внимания медвежат — они очень любопытны и не боятся людей, но мать будет их защищать в любом случае. Двигайтесь медленно и сохраняйте спокойствие.
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