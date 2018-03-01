Хайп или баян: что вы знаете о молодежном сленге

Современный молодежный сленг наполнен такими выражениями, значение которых порой трудно сходу определить даже филологам, прекрасно разбирающимся в этимологии слов. Непосвященному человеку крайне сложно разобраться во всех этих нюансах.

Прибавьте к этому, что скорость появления все новых и новых из них стремится к скорости света, и поймете, как непросто становится, например, обычным среднестатистическим родителям понимать своих "продвинутых" детей.

Хайпануть, зашкварить, гамать — далеко не самые сложные для понимания слова. А вы знаете их значения?