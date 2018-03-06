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Странный «обувной» лес обнаружили в Канаде
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Странный «обувной» лес обнаружили в Канаде 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: Instagram
Фотограф Пэтти Маер нашла удивительный лес, полный обуви.
Во время одного из своих путешествий по стране Петти случайно обнаружила множество деревьев на обочине дороги, к которым были привязаны ботинки, сандалии и туфли.
Сначала Маер решила, что это некий мемориал жертвам произошедших на этом месте автомобильных аварий, но, как ее заверили в полиции, никаких крупных катастроф, да еще в таком количестве, в этой местности не происходило.
Поговорив с местными жителями, фотограф узнала, что первое дерево с обувью здесь обнаружили в 1972 году, в связи с этим родилось предположение, что "обувной лес" возник в рамках движения за "свободное хождение", которое как раз произошло в те годы.
Но некоторые жители считают, что это всего лишь художественная инсталляция, созданная неизвестным любителем обуви.
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