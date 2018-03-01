Зона-51 снова дала знать о себе

Американские уфологи Тим Дойл и Трейси сумели снять таинственный неопознанный объект над Зоной-51. Что еще удивительнее, рядом с ним появились два истребителя F16 и, судя по всему, вступили с ним в бой.

Вернее, сначала ученых заинтересовали как раз таки истребители, без видимых причин кружащих в воздухе по одной траектории. Только после компьютерной обработки снимка уфологам удалось разглядеть объект, который ловко ускользал от американских самолетов.

DNPmag

Специалисты полагают, что небольшой треугольный объект был беспилотником. Он не выпускал реактивной струи и передвигался совершенно бесшумно.

Конечно, у этой теории моментально нашлись многочисленные критики. Кто-то говорит, что на снимке видна всего лишь птица. Другие же уверены, что уфологи сняли один из опытных американских истребителей — Зона-51 является полигоном для новейших образцов техники ВВС США.