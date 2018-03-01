Ещё
Зона-51 снова дала знать о себе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зона-51 снова дала знать о себе 

Don't Panic 1 марта 2018
Фото: Don't Panic
Американские уфологи Тим Дойл и Трейси сумели снять таинственный неопознанный объект над Зоной-51. Что еще удивительнее, рядом с ним появились два истребителя F16 и, судя по всему, вступили с ним в бой.
Вернее, сначала ученых заинтересовали как раз таки истребители, без видимых причин кружащих в воздухе по одной траектории. Только после компьютерной обработки снимка уфологам удалось разглядеть объект, который ловко ускользал от американских самолетов.
DNPmag
Специалисты полагают, что небольшой треугольный объект был беспилотником. Он не выпускал реактивной струи и передвигался совершенно бесшумно.
Конечно, у этой теории моментально нашлись многочисленные критики. Кто-то говорит, что на снимке видна всего лишь птица. Другие же уверены, что уфологи сняли один из опытных американских истребителей — Зона-51 является полигоном для новейших образцов техники ВВС США.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии4
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение