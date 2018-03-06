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Американка оплатила счет 49 тысячами монет
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Американка оплатила счет 49 тысячами монет 

dom.lenta.ru 6 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Жительница американского города Делтона, штат Флорида, оплатила счет за воду в несколько сотен долларов монетами номиналом один цент. По словам женщины, таким образом она хотела привлечь внимание других граждан и местных властей к проблеме высокой стоимости водоснабжения. Об этом сообщает телеканал KPRC-TV.
Американка получила счет на сумму 493 доллара от местной водоснабжающей компании. Она взяла 49300 одноцентовых монет, положила их в тележку и привезла в офис фирмы. Деньги приняли, но на их подсчет ушло больше двух часов.
В администрации Делтоны телеканалу заявили, что недовольные большими суммами в квитанциях за воду должны проверить трубы в своих домах — в них могут быть протечки. По мнению женщины, власти города сами должны принять конкретные меры по решению проблемы.
В конце 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству не допустить необоснованного повышения квартплаты, в том числе платежей за коммунальные ресурсы, в многоквартирных домах. Ранее глава государства обратил внимание на то, что услуги ЖКХ в России слишком подорожали. «Платежи в ЖКХ зашкаливают, нужно незамедлительно вводить регулирование», — объявил Путин.
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