Американка оплатила счет 49 тысячами монет

Жительница американского города Делтона, штат Флорида, оплатила счет за воду в несколько сотен долларов монетами номиналом один цент. По словам женщины, таким образом она хотела привлечь внимание других граждан и местных властей к проблеме высокой стоимости водоснабжения. Об этом сообщает телеканал KPRC-TV.

Американка получила счет на сумму 493 доллара от местной водоснабжающей компании. Она взяла 49300 одноцентовых монет, положила их в тележку и привезла в офис фирмы. Деньги приняли, но на их подсчет ушло больше двух часов.

В администрации Делтоны телеканалу заявили, что недовольные большими суммами в квитанциях за воду должны проверить трубы в своих домах — в них могут быть протечки. По мнению женщины, власти города сами должны принять конкретные меры по решению проблемы.