Светящиеся НЛО появились в прямом эфире

Видео, снятое в городе Милуоки в штате Висконсин (США), вызывало горячую дискуссию среди сотрудников телеканала «Fox 6».

В кадре отчетливо видно множество странных объектов, которые мечутся по извилистым траекториям. Ведущие новостей принялись бурно обсуждать увиденное в прямом эфире.

Видеоролик с комментариями ведущих быстро появился в интернете. Пользователи также высказывать различные предположения о загадочных объектах.

Наряду с рациональным объяснением — например, что это птицы — были высказаны предположения, что это ни что иное, как эскадрилья кораблей инопланетян. Впрочем, некоторые пользователи заметили, что верить в подобные утверждения могут только ненормальные.