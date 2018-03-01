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Физики рассказали, кто переживет зомби-апокалипсис
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Физики рассказали, кто переживет зомби-апокалипсис 

Рамблер 1 марта 2018
Фото: Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"
Один из самых популярных фантастических сценариев будущего (или ближайшего настоящего) — нашествие мертвецов-каннибалов вследствие опасного вируса. Но, похоже, эта жуткая картина волнует не только фантастов, но и ученых.
Согласно гипотезе бразильских физиков, наибольшие шансы у военных с крепким здоровьем — они смогут отбиваться от зомби максимально долго — а также у безоружных, но с сильным иммунитетом, который поможет им побороть вирус в случае укуса.
По расчетам ученых, обществу в целом для выживания понадобится 47 солдат на 1000 мирных жителей. Сейчас подобным соотношением отличается только Северная Корея.
Впрочем, это не первые научные исследования на тему зомби-апокалипсиса. Канадские математики смоделировали его возможный сценарий еще в 2009 году, а Минздрав США в 2011 опубликовал инструкцию по выживанию среди ходячих мертвецов. The Boring Company Илона Маска выпустила огнеметы на случай зомби-апокалипсиса, которые быстро раскупили.
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