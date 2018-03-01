Физики рассказали, кто переживет зомби-апокалипсис

Один из самых популярных фантастических сценариев будущего (или ближайшего настоящего) — нашествие мертвецов-каннибалов вследствие опасного вируса. Но, похоже, эта жуткая картина волнует не только фантастов, но и ученых.

Согласно гипотезе бразильских физиков, наибольшие шансы у военных с крепким здоровьем — они смогут отбиваться от зомби максимально долго — а также у безоружных, но с сильным иммунитетом, который поможет им побороть вирус в случае укуса.

По расчетам ученых, обществу в целом для выживания понадобится 47 солдат на 1000 мирных жителей. Сейчас подобным соотношением отличается только Северная Корея.

Впрочем, это не первые научные исследования на тему зомби-апокалипсиса. Канадские математики смоделировали его возможный сценарий еще в 2009 году, а Минздрав США в 2011 опубликовал инструкцию по выживанию среди ходячих мертвецов. The Boring Company Илона Маска выпустила огнеметы на случай зомби-апокалипсиса, которые быстро раскупили.