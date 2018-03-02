Говорящий кот рассмешил соцсети 

Серый кот жалобно и почти по-человечески попросил хозяев открыть дверь, которые сняли этот момент на видео. В его мяуканье отчётливо слышны человеческие слова.
Коты — настоящие звезды интернета. Они бесконечно умиляют и восхищают своих хозяев, которые с гордостью демонстрируют своих питомцев миру.
Вот и в данном случае молодая пара записала видео, где их питомец, кот Яков, просит их запустить его домой, совершенно ясно произносит "открой дверь".
Некоторые комментаторы заподозрили в "озвучке" кота людей, некоторые — отругали за то, что котика долго не запускают, другие же просто выказали свое восхищение.
"Мне сначала казалось, что это кто-то из людей в комнате стоит за оператором и изображает фразу «открой дверь». После тысячного пересмотра я понял, что коты тоже как попугаи умеют изображать человеческую речь. Главное суметь научить".
"Сколько раз смотрю этот ролик и поражаюсь, как котейка чётко выражает свою просьбу. Характерный котя явно. Спасибо за интересный ролик".
"Надо позаниматься с логопедом, картавит. 😃😙"
"Так в итоге-то открыли ему дверь или нет?)".
"Никто даже не удивляется, что этот кот говорит. Это же эволюция"
"Маразматики надо этих, кто снимает, самих там запереть как можно на дольше!".
"Мне наоборот не смешно а жалка котика 😟"