Говорящий кот рассмешил соцсети

Серый кот жалобно и почти по-человечески попросил хозяев открыть дверь, которые сняли этот момент на видео. В его мяуканье отчётливо слышны человеческие слова.

Коты — настоящие звезды интернета. Они бесконечно умиляют и восхищают своих хозяев, которые с гордостью демонстрируют своих питомцев миру.

Вот и в данном случае молодая пара записала видео, где их питомец, кот Яков, просит их запустить его домой, совершенно ясно произносит "открой дверь".

Некоторые комментаторы заподозрили в "озвучке" кота людей, некоторые — отругали за то, что котика долго не запускают, другие же просто выказали свое восхищение.

"Мне сначала казалось, что это кто-то из людей в комнате стоит за оператором и изображает фразу «открой дверь». После тысячного пересмотра я понял, что коты тоже как попугаи умеют изображать человеческую речь. Главное суметь научить".