Хозяйка не тонула, но собака всё равно её спасла

Хозяйка бернского зенненхунда решила искупаться, но ей не позволил пёс. Собака определённо решила, что девушке грозит опасность, и удерживала её за футболку, пытаясь таким образом спасти.