Пупочный пух: что это и зачем вообще существует

Помните историю о муже, которого поймали на измене самым нелепым образом? Всему виной стал пупочный пух, который любвеобильный мужчина вынимал перед походом к даме, а перед возвращением в семейное гнездышко вкладывал назад. Но однажды он забыл это сделать, и жена все сразу поняла.
Не знаем уж, как она это поняла и почему неверный муж так сразу сдал все явки-пароли, но почему столько шума вокруг обычных пупочных катышков — вот в чем наш вопрос!
Пух в пупке может испортить вам жизнь и более изощренным способом — у кого-то на него существует настоящая аллергия. Это еще полбеды, ведь есть люди, страдающие боязнью пупков. Такое заболевание называют омфалофобией. Страдающие этим странным недугом люди боятся смотреть на чужие пупки, отказываются показывать свой, а также стараются избегать прикосновений этой зоны тела.
И пока одни боятся пупков, другие их восхваляют и собирают целые коллекции из пупочных комочков!
Вот, например, австралийский библиотекарь Грэм Баркер собрал самую большую коллекцию пупочного пуха весом 22,1 грамма и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.
feargod.net
А в Инстаграме даже можно найти профиль, посвященный этому предмету. Автор идеи выкладывает фотографии с рисунками, в которых недостающие детали заменяет пупочным пухом.
Аккаунту уже почти три года, но особой популярностью он пока не пользуется. На специфичный профиль подписалось всего пять человек.
Пупочный пух занимает не только простых обывателей, но и людей ученых. Еще в 2001 году Карл Кружелники задался целью выяснить, откуда-таки берутся злосчастные комочки. Он выяснил, что пупочный пух по большей части образуется у мужчин. Он состоит из мелких тканей одежды, микрокусочков отмершей кожи и волос. За свое "весьма ценное" исследование в 2002 году Карл даже получил Антинобелевскую премию.