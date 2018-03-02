Пупочный пух: что это и зачем вообще существует

Пупочный пух: что это и зачем вообще есть

Помните историю о муже, которого поймали на измене самым нелепым образом? Всему виной стал пупочный пух, который любвеобильный мужчина вынимал перед походом к даме, а перед возвращением в семейное гнездышко вкладывал назад. Но однажды он забыл это сделать, и жена все сразу поняла.

Не знаем уж, как она это поняла и почему неверный муж так сразу сдал все явки-пароли, но почему столько шума вокруг обычных пупочных катышков — вот в чем наш вопрос!

Пух в пупке может испортить вам жизнь и более изощренным способом — у кого-то на него существует настоящая аллергия. Это еще полбеды, ведь есть люди, страдающие боязнью пупков. Такое заболевание называют омфалофобией. Страдающие этим странным недугом люди боятся смотреть на чужие пупки, отказываются показывать свой, а также стараются избегать прикосновений этой зоны тела.

И пока одни боятся пупков, другие их восхваляют и собирают целые коллекции из пупочных комочков!

Вот, например, австралийский библиотекарь Грэм Баркер собрал самую большую коллекцию пупочного пуха весом 22,1 грамма и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

feargod.net

Публикация от @my_navel_lint Июн 28, 2015 в 10:14 PDT А в Инстаграме даже можно найти профиль, посвященный этому предмету. Автор идеи выкладывает фотографии с рисунками, в которых недостающие детали заменяет пупочным пухом.

Публикация от @my_navel_lint Июн 29, 2015 в 10:58 PDT Аккаунту уже почти три года, но особой популярностью он пока не пользуется. На специфичный профиль подписалось всего пять человек.

Пупочный пух занимает не только простых обывателей, но и людей ученых. Еще в 2001 году Карл Кружелники задался целью выяснить, откуда-таки берутся злосчастные комочки. Он выяснил, что пупочный пух по большей части образуется у мужчин. Он состоит из мелких тканей одежды, микрокусочков отмершей кожи и волос. За свое "весьма ценное" исследование в 2002 году Карл даже получил Антинобелевскую премию.