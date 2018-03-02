Некое существо убило белую акулу и испугало рыбаков

У берегов острова Страдброк рыбаки вытащили сетью останки большой белой акулы — и эта находка испугала всех.

Дело в том, что большая белая акула при жизни достигала в длину семи метров. Следы челюстей на трупе занимают почти половину тела.

Такие челюсти могли принадлежать только монстру. Судя по всему, размеры акулы-убийцы составляют примерно 13-15 метров. Помните фильм «Челюсти»? Так вот там показали акулу именно такого размера.

На сегодняшний день все пляжи Страдброка и материкового Квинсленда закрыты специальными подводными сетями. Территорию постоянно патрулируют несколько легких самолетов: сейчас задача рыбаков в море найти акулу до того, как она найдет их.

Атака монстра такого размера может и в самом деле быть опасна для небольшого катера.