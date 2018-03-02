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Некое существо убило белую акулу и испугало рыбаков
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Некое существо убило белую акулу и испугало рыбаков 

Don't Panic 2 марта 2018
У берегов острова Страдброк рыбаки вытащили сетью останки большой белой акулы — и эта находка испугала всех.
Дело в том, что большая белая акула при жизни достигала в длину семи метров. Следы челюстей на трупе занимают почти половину тела.
Такие челюсти могли принадлежать только монстру. Судя по всему, размеры акулы-убийцы составляют примерно 13-15 метров. Помните фильм «Челюсти»? Так вот там показали акулу именно такого размера.
На сегодняшний день все пляжи Страдброка и материкового Квинсленда закрыты специальными подводными сетями. Территорию постоянно патрулируют несколько легких самолетов: сейчас задача рыбаков в море найти акулу до того, как она найдет их.
Атака монстра такого размера может и в самом деле быть опасна для небольшого катера.
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