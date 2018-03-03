Битва тигра и медведицы попала на видео

Посетители парка Тадоба в индийском штате Махараштра стали свидетелями поединка тигра и медведицы‐губача. Видеозапись схватки они выложили в Сеть.

Как пишет Daily Mail , тигр известен в парке под кличкой Матсакур. Территория, на которой они встретились с медведицей и ее детенышем, зверь считал своей, поэтому предпринял попытку атаковать гостей.

Поначалу огромной полосатой кошке, казалось, удалось взять верх, но бой закончился довольно неожиданно даже для специалистов. Медведица выстояла, а затем перешла в наступление и вынудила тигра позорно бежать.

Местный эксперт пояснил, что у медведя-губача довольно толстый мех. Именно он не позволил клыкам противника выпустить дух из медведицы. Обычно такие драки, все-таки, заканчиваются в пользу тигров.

Натуралист из австралийского Перта запечатлел на видеокамеру телефона битву паука с крупным шершнем. Поединок продолжался довольно долго.