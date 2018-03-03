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Американец съест к маю 30 тысяч бигмаков
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Американец съест к маю 30 тысяч бигмаков 

Рамблер 3 марта 2018
Фото: pixabay.com
Американец Дон Горске собирается к маю съесть 30 тысяч бигмаков.
Если ему удастся осуществить свое намерение, он попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Но сам Горске объясняет, что главной причиной является не стремление прославиться, а его страсть к этому продукту фастфуда.
Уже 44 года американец ежедневно покупает по два бигмака. Он утверждает, что помнит только 8 дней без своей любимой еды.
Дон Горске уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году. Теперь он собирается превзойти собственное достижение.
Другой американец, Джоуи Честнат, вернул себе титул чемпиона в поедании хот-догов на скорость. Он съел 70 булочек с сосиской за десять минут.
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