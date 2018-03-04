Англичанка обнаружила сына в рекламе запеканки

Сара Джозеф, проживающая в Эссексе, вернулась из супермаркета глубоко шокированная. Дело в том, что она обнаружила своего сына на рекламной фотографии мясной запеканки.

Сара была уверена, что видит своего пятилетнего сына Кайдена, но не понимала, откуда мог появится снимок, ведь мальчик не принимал участие в съемках рекламы.

Женщина потребовала объяснений у администрации магазина. Ей объяснили, что мальчик из рекламы вероятно случайно оказался похож на ее сына, и они не понимают причину ее возмущения.

Сара Джозеф отметила, что такое равнодушие к ее переживаниям задело ее еще больше.