8 запросов, которые нельзя искать в интернете

Интернет давно уже стал для нас удобной песочницей, где можно без труда найти вообще любую информацию. Здесь есть ответы на самые сложные вопросы — но за невинными на первый взгляд словами могут скрываться такие глубины ада, что тошно становится даже чертям и серийным убийцам. Мы проиллюстрировали материал невинными и далекими от реальности картинками, поскольку поставить результаты реальной выдачи нам просто совесть не позволила. Ищите их сами, на свой страх и риск. Честно говоря, редакция этими экспериментами заниматься вам не советует. Серьезно, ну его. Принц Альберт

Перламутровые Князя Монако зовут как раз Альберт. Есть еще такой узел для галстука. Но Google по запросу «Принц Альберт» покажет вам далеко не это. Девочки, возможно, почерпнут для себя что-то новое, а мальчикам наверняка будет больно.

Цвет жемчуга, цвет кораллов, цвет девичьих губ. Да что вообще может пойти не так? Ну рискните, на свой страх и риск. Предупреждаем еще раз: наша картинка вообще не иллюстрирует тот ужас, что откроется вам со страниц поисковика. Гуро

Японцы реально приехали с другой планеты и этот пункт тому доказательство. В культуре раскосых эстетов есть такое направление как «гуро». Интересно? Ну рискните, погуглите. Krokodil

Можно, конечно, и кириллицей набрать. В этом случае выдача на первых строках все равно обеспечит вам виртуальное путешествие в наркоманский притон. Если же набрать латиницей, то настоящих крокодилов не будет и на третьей странице. Пупырышки

В интернете можно найти любую информацию и многие люди пользуются сетью как терапевтом: вводят симптомы болезни, стараясь найти подходящее лекарство. Угадайте, появление пупырышков в каком месте интересует и пугает ипохондриков больше всего. Кластерные

Вы вряд ли слышали о психическом заболевании под названием кластерная трипофобия. Трипофобия это страх перед кластерными группами отверстий на человеческой коже. Если вы ввели в поисковик слово «кластерные», то наверняка вы программист или математик. Будьте аккуратнее: Google автоматически выдаст первые результаты с той самой трипофобией — а это дико неприятное зрелище. Лоскут

Что может быть лоскутным, кроме одеяла? Или детской куклы, например. Мы тоже не знали, до того как погуглили. Две первые же фотографии гарантированно вынесут вам мозг — мы предупреждали. Жесть

Тут хотя бы можно догадаться. Бедняга литейщик, бедняга монтажник или бедняга кровельщик по запросу «жесть» не найдет в гугле ни следа информации о листовой стали. Зато эти ребята найдут много чего другого, а после может даже попросят у мастера выходной среди недели — после таких снимков психике нужно отдохнуть.