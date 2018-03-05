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Двуликий кот: редчайшее чудо природы
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Двуликий кот: редчайшее чудо природы 

Don't Panic 5 марта 2018
Фото: Don't Panic
Нарния де ля Грас — вот, как зовут этого котика, который претендует звание на самого необычного в мире. Его мордочка будто разделена на две части, серую и черную. Выглядит это максимально мило!
Его хозяйка, Стефани Химинис, утверждает, что купила кота совершенно случайно. Британский короткошерстный котик просто очаровал девушку — да и могло ли быть иначе, с такой-то внешностью?
Никто в точности не знает, почему Нарния так выглядит. Скорее всего, он представляет собой одной из очень редких кошек-химер. Такие получаются, когда два эмбриона на ранней стадии развития сливаются в утробе.
Нарния постоянно участвует в международных кошачьих выставках, где раз за разом поражает собравшихся необычным видом. Хозяйка говорит, что ее котик на 50% состоит из милоты, а на 50% из доброты — с этим поспорить сложно.
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