Двуликий кот: редчайшее чудо природы

Нарния де ля Грас — вот, как зовут этого котика, который претендует звание на самого необычного в мире. Его мордочка будто разделена на две части, серую и черную. Выглядит это максимально мило!

Его хозяйка, Стефани Химинис, утверждает, что купила кота совершенно случайно. Британский короткошерстный котик просто очаровал девушку — да и могло ли быть иначе, с такой-то внешностью?

Никто в точности не знает, почему Нарния так выглядит. Скорее всего, он представляет собой одной из очень редких кошек-химер. Такие получаются, когда два эмбриона на ранней стадии развития сливаются в утробе.

Нарния постоянно участвует в международных кошачьих выставках, где раз за разом поражает собравшихся необычным видом. Хозяйка говорит, что ее котик на 50% состоит из милоты, а на 50% из доброты — с этим поспорить сложно.