Видео: смелая норка выпросила у рыбака улов

Сахалинский рыбак поделился видео, в котором храбрая норка не побоялась приблизиться к людям и даже сумела выпросить свежую рыбку.

Зверек атаковал закрытое ведро с рыбой. Наблюдая за безуспешными попытками зверька забраться в ведро, сахалинец сначала предложил нежданному гостю удочку. Но в конце концов, норка растрогала мужчину и он открыл крышку.

"Ты, деловая колбаса, давай тебе открою. Все, выбирай любую"

Норка не растерялась, схватила добычу и убежала. В январе подобным образом прославился песец, который также уговорил рыбака из Норильска поделиться уловом.