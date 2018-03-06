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Канадский университет ищет преподавателя магии
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Канадский университет ищет преподавателя магии 

Don't Panic 6 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и дары смерти"
Вакансия преподавателя магии появилась в канадском Карлтонском университете. Это не шутка и не розыгрыш: успешный соискатель получит контракт на пять лет и весьма достойную ставку.
Впрочем, требования к кандидату тоже довольно высоки. Маг должен иметь докторскую степень в сфере социальных наук и опыт преподавания в университете. Кроме того, деканат предупреждает о частых командировках.
Карлтонский университет также открывает отдельную кафедру Магических исследований факультета Искусств и социальных наук имени канадского мультимиллионера Аллана Слейта. Дело в том, что этот медиамагнат когда-то начинал карьеру в бродячем цирке как гастролирующий маг и предсказатель.
Представители университета пояснили, что кафедра магии будет представлять собой сугубо гуманитарные дисциплины. Конечно, никакой ерунды преподавать здесь не будут: студенты получат курсы по психологии, истории, литературе, массовой коммуникации и теологии.
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