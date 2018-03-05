Шведка хотела ягодицы Кардашьян, но переборщила

Наташа Кроун — популярная в Швеции эротическая модель. По словам девушки, такая работа приносит ей не только хороший доход, но и приятное времяпровождение. Наташа уверена, что для того, чтобы держаться на своей "должности" ей необходимо постоянно работать над своей внешностью.

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Девушка даже не пытается скрывать тот факт, что нередко она посещает салоны красоты. Также помимо услуг косметолога она регулярно делает пластические операции.

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Наташа уверена, что именно они помогают ей выглядеть хорошо. Однако в последнее время девушка зациклилась на внешнем виде своей пятой точки. Точнее, она стремится сделать ее действительно необъятной.

anews.com

Впервые она посетила пластического хирурга, когда ей исполнилось 20 лет. По словам самой модели, она уверена, что является одержимой этой частью тела. Кроме того, Наташа отмечает, что она не остановится на достигнутых размерах.

Модель уверяет, что добиться подобных результатов ей было совсем непросто. Девушка отметила, что ей приходится постоянно питаться в усиленном темпе, потребляя калорийные блюда. Также в рационе Наташи преобладают сладкие и жирные продукты. ​