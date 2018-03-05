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Слепую акулу спасли из смертельной ловушки
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Слепую акулу спасли из смертельной ловушки 

Lenta.ru 5 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Австралийские ныряльщики спасли акулу от смерти, вытащив у нее из пасти рыбацкий крючок. На видео обратило внимание местное издание Illawarra Mercury.
Рыба была спасена во время уборки бухты в городе Вуллонгонг фридайверами Майлом Нортом и Сандрой Доринг. Они обнаружили рыбу на мелководье. Слепая акула попалась на леску, запутавшуюся в растущей на дне ламинарии.
Освобождение акулы заняло некоторое время, в процессе рыба несколько раз укусила Норта. Однако в итоге ныряльщики смогли вытащить из ее пасти леску. Автор видео Доринг отметила, что акула выглядела очень уставшей. «Я уверена, не спаси мы ее, она бы умерла», — добавила она. Ныряльщики собираются убирать бухту каждый месяц.
Фридайвинг — подводное плавание без акваланга с задержкой дыхания. Наиболее опытные ныряльщики способны погружаться на глубину сто метров и более и находиться там до десяти минут.
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