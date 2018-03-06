Кот решил захватить власть в канадском университете

Коты не дремлют и продолжают покорять мир, пока люди слишком заняты, умиляясь им в соцсетях.

Кот Карлтон был выдвинут на должность члена Совета директоров университета Святой Марии в Галифаксе. Карлтон — свободный кот, но последние годы предпочитает жить в библиотеке и кампусах университета. У кота уже появился собственный лозунг: "Если я войду в Совет, я сяду в Совете".

Многие студенты верят в победу кота. В этом нет ничего удивительного: в истории уже бывали прецеденты, когда усатые-полосатые избирались на ответственные должности и успешно справлялись со своими обязанностями. Например, кот Стаббс 20 лет был мэром города Талкитна на Аляске.