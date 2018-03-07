Псу из «Бегущего по лезвию» дали собачий «Оскар»

Как много собак могут сказать, что они получили какую-то премию? Ни одна, потому что собаки не разговаривают. Но награды-то они получают. Так, собака Рика Декарда в исполнении Харрисона Форда из была признана лучшей на премии Palm Dog.

Это премия, которая определяет лучшую собаку, засветившуюся в кино.

Обычно Palm Dog проводится в Каннах, но в этом году она впервые состоялась в США, в Лос-Анджелесе.

Организатор мероприятия, Тоби Роуз, сказал, что у собаки Декарда в этом году просто не могло быть конкурентов, даже несмотря на то, что история собаки в картине не раскрыта. Сами представители премии предполагают, что у пса печальный конец. По их версии, репликанты съели собаку, оставшуюся без хозяина.

К сожалению, реальная кличка обладателя собачьего «Оскара» неизвестна — в титрах пес никак не указан.