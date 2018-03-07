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Псу из «Бегущего по лезвию» дали собачий «Оскар»
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Псу из «Бегущего по лезвию» дали собачий «Оскар» 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»
Как много собак могут сказать, что они получили какую-то премию? Ни одна, потому что собаки не разговаривают. Но награды-то они получают. Так, собака Рика Декарда в исполнении Харрисона Форда из была признана лучшей на премии Palm Dog.
Это премия, которая определяет лучшую собаку, засветившуюся в кино.
Обычно Palm Dog проводится в Каннах, но в этом году она впервые состоялась в США, в Лос-Анджелесе.
Организатор мероприятия, Тоби Роуз, сказал, что у собаки Декарда в этом году просто не могло быть конкурентов, даже несмотря на то, что история собаки в картине не раскрыта. Сами представители премии предполагают, что у пса печальный конец. По их версии, репликанты съели собаку, оставшуюся без хозяина.
К сожалению, реальная кличка обладателя собачьего «Оскара» неизвестна — в титрах пес никак не указан.
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