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«Немотивированного» пса вынудили кататься на лыжах
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«Немотивированного» пса заставили покататься на лыжах. Но у него другие планы 

360tv.ru 5 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В Facebook появилось видео, на котором пес «забыл свое место» и заставил хозяйку тащить его за собой по снегу. Изначально предполагалось, что это собака будет тянуть за собой девушку, но обратный формат прогулки понравился псу куда больше.
Видео опубликовал пользователь Свейн Эрик Ме. Судя по всему, он снят в Норвегии. Ролик перепостили 97 тысяч раз.
На кадрах видно, что на собаке надета шлейка, которая прикреплена к поясу девушки. Теоретически, пес должен тащить человека, чтобы тот не напрягался. Однако пес делает иначе — он просто валяется на спине, пока хозяйка везет его по снегу. В какой-то момент собака все же встает и начинает бежать.
Пользователи предложили, что у пса просто нет мотивации тащить хозяина. «Отсутствие мотивации», — написал один из них. «
Кто-нибудь узнает этот стиль», — задался вопросом один юзер. Некоторые посчитали, что это новый вид «фристайла».
«Это как раз то, что называется «ездовой собакой»;
«Если бы мне пришлось выходить на лыжах, я бы вел себя также»;
«Сначала ты тянешь меня, потом я тяну тебя»;
«Да! Обе мои собаки тоже любят, когда их тянут».
Большинство пользователей просто посмеялись над ситуацией.
В январе маленькая собака отличилась особой смелостью — она загнала огромного крокодила в реку. Весь процесс происходил в Австралии. Пес по кличке Нежный блондин бросился с лаем на трехметровую рептилию. Крокодил оценил напор.
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