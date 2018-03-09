Неразлучные лис и котенок покорили Сеть

Внезапная дружба между лисенком фенеком и котом заинтересовала 130 тысяч подписчиков, которые с удовольствием наблюдают за жизнью необыкновенной крошечной лисицы и котика.

Лис Кузьма обзавелся другом, потому что его хозяйке показалось, что он чувствует себя одиноким. Теперь миниатюрный обитатель квартиры почти неразлучен с другом по имени Зима.

Хоть порой они что-то да не поделят, спать будут в обнимку в любом случае. Кузьма обожает доставать кота Зиму, а тот старается в свою очередь стойко держаться и не поддаваться на провокации. Медлительный пухлый кот прекрасно смотрится с вечно бегающим и прыгающим лисом.

Хозяйка сначала в качестве друга для Кузьмы завела собаку, но отношения у тех не заладились, так в доме и появился пушистый Зима. Очевидно, с этим решением девушка не прогадала.