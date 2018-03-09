Ещё
Неразлучные лис и котенок покорили Сеть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неразлучные лис и котенок покорили Сеть 

Рамблер 9 марта 2018
Фото: Instagram
Внезапная дружба между лисенком фенеком и котом заинтересовала 130 тысяч подписчиков, которые с удовольствием наблюдают за жизнью необыкновенной крошечной лисицы и котика.
Лис Кузьма обзавелся другом, потому что его хозяйке показалось, что он чувствует себя одиноким. Теперь миниатюрный обитатель квартиры почти неразлучен с другом по имени Зима.
Хоть порой они что-то да не поделят, спать будут в обнимку в любом случае. Кузьма обожает доставать кота Зиму, а тот старается в свою очередь стойко держаться и не поддаваться на провокации. Медлительный пухлый кот прекрасно смотрится с вечно бегающим и прыгающим лисом.
Хозяйка сначала в качестве друга для Кузьмы завела собаку, но отношения у тех не заладились, так в доме и появился пушистый Зима. Очевидно, с этим решением девушка не прогадала.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии3
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение