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Почему на Востоке и Западе мыслят по-разному
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Почему на Востоке и Западе мыслят по-разному 

Нож 5 марта 2018
Фото: Нож
Простой тест: чтобы определить, какой тип мышления у вас преобладает — западный или восточный, из слов «поезд, автобус, рельсы» оставьте два.
Еще один тест: представьте, что перед вами картинка, на которой высокий человек пригрозил человеку небольшого роста. Как вы думаете, кто они и что произошло?
Люди на Западе рассматривают проблему, разбивая ее на отдельные части, на Востоке — фокусируются на связях между элементами и смотрят на ситуацию в целом, пишет издание. Этот подход близок холизму, то есть философии, в которой целое больше, чем сумма его частей.
Исследования подтверждают, что западной культуре близок индивидуализм, восточной — коллективизм. Например, говоря о достижениях, американец скорее подчеркнет собственный вклад в успех предприятия, японец — выделит команду.
94% американских преподавателей считают, что их профессионализм «выше среднего». Опрошенные из азиатских стран склонны, наоборот, занижать свои способности. Ученые из Мичиганского университета выяснили, что по движению глаз можно предположить, какой культуре принадлежит человек. В эксперименте они предложили участникам из разных стран рассмотреть картинки. Американцы разглядывали то, что изображено на переднем плане, участники из стран Восточной Азии обращали больше внимания на фон. Это было заметно и в рисунках японских и канадских детей.
Есть версия, что корни нужно искать в философии: если западные мыслители защищали свободу и независимость, то восточная традиция обращалась к единству. Согласно другой теории, люди объединяются против общей беды — например, эпидемий, и именно страх заболеть сплотил восточное общество. Еще одна гипотеза основывается на традициях земледелия: к примеру, для сбора риса требуется больше кооперации, чем для выращивания других культур.
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