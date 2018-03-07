Обнаружена черная дыра, которая сотрет ваше прошлое

Группа астрофизиков из Калифорнийского университета предполагает, что обнаружена стирающая прошлое черная дыра. В самом центре этой аномалии не работают законы причинно-следственной связи, равно как и теория относительности Альберта Эйнштейна

Кроме того, математик Питер Хинц уверен, что человек мог бы выжить в этой черной дыре. Согласно теоретическим расчетам, проникновение в центр аномалии не уничтожит наблюдателя, но напрочь сотрет его прошлое.

Зато перед ним откроется бесконечное количество вариантов будущего. Представьте, что вам выпала возможность прожить все возможные варианты событий — неплохо, верно?

DNPmag

Но тут тоже есть небольшая загвоздка. Путешественник никогда больше не сможет выбраться из пространства черной дыры и рассказать, что же там на самом деле произошло.

И дело не только в этом. Нет никакого значения, выйдет ли наш теоретический наблюдатель из горизонта событий, ведь никого из прошлого существовать уже не будет. Да и самого прошлого не будет в принципе!