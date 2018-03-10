Овечка, решившая стать собакой

Одно семейство, переехавшее в загородный дом с большим двором, приютило беспризорную овечку Марли. Но практически сразу после переезда ягненок Марли заболела, и её новые хозяева были вынуждены временно переселить ее с улицы в дом. Там то она и встретилась со своим теперь уже другом — лабрадором-ретривером Джесси.

Джесси проявила максимальные дружелюбие и заботу: она ложилась рядом с Марли, грела ее и учила жить по-собачьи.

Вскоре овечка уже ела из миски, играла с палкой и напрочь отказывалась покидать теплое помещение. Хозяйку это начало порядком смущать, ведь парнокопытное стремительно росло и в доме становилось немного тесно. Она всеми силами старалась пробудить в овечке, собственно, овцу. И помогло ей в итоге решение завести барана для Марли. Девушка не прогадала, так как родственные души быстро нашли общий язык и уже готовы переехать в специальный сарай.