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Овечка, решившая стать собакой
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Овечка, решившая стать собакой 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Одно семейство, переехавшее в загородный дом с большим двором, приютило беспризорную овечку Марли. Но практически сразу после переезда ягненок Марли заболела, и её новые хозяева были вынуждены временно переселить ее с улицы в дом. Там то она и встретилась со своим теперь уже другом — лабрадором-ретривером Джесси.
Джесси проявила максимальные дружелюбие и заботу: она ложилась рядом с Марли, грела ее и учила жить по-собачьи.
Вскоре овечка уже ела из миски, играла с палкой и напрочь отказывалась покидать теплое помещение. Хозяйку это начало порядком смущать, ведь парнокопытное стремительно росло и в доме становилось немного тесно. Она всеми силами старалась пробудить в овечке, собственно, овцу. И помогло ей в итоге решение завести барана для Марли. Девушка не прогадала, так как родственные души быстро нашли общий язык и уже готовы переехать в специальный сарай.
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