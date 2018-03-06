Доказано: умные люди не идут в финансисты

Есть много причин, по которым работникам сферы финансов платят больше, чем в других индустриях. Но интеллект — не в их числе, о чем заявили в своей исследовательской работе шведские профессора.

Исследование базируется на основе стандартизированных тестов для 18–19-летних шведов, поступающих на военную службу. Эти тесты проверяют их когнитивные и некогнитивные навыки. Академики из Стокгольмской школы экономики и Боннского университета сделали выводы на основе дальнейшего выбора профессий, которые совершают молодые люди, прошедшие тестирование.

Во-первых, академики обнаружили, что люди с очень высоким интеллектом (уровень 9) в два раза чаще, чем в финансы, шли в компьютерные технологии, юриспруденцию, консалтинг и бухучет. Во-вторых, исследователи выяснили, что если раньше среди финансистов было больше людей с уровнем интеллекта 7 и 8, то в последние годы в индустрии стало больше людей с уровнем интеллекта 5.

Конечно, финансист финансисту рознь. Так, в ходе исследования было выявлено, что у дилеров и брокеров по ценным бумагам уровень интеллекта выше, чем у их коллег по индустрии. Самый низкий результат показали банковские служащие, в частности, страховщики.

Примечательно, что результаты шведских исследователей практически продублировали данные, полученные Гарвардским университетом в 2016 году. Тогда профессоры проверяли, каким профессиям отдают предпочтение студенты Массачусетского технологического института. Выяснилось, что студенты, которые признавались лучшими по показателям, избегали идти в финансовую отрасль.

Одной из причин, по которым в финансовой среде все еще большие зарплаты, но при этом не очень умные люди, академики называют слишком развитые семейные связи, когда дети наследуют финансовые империи своих родителей.