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Американка притворялась богатой и разорилась
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Американка притворялась богатой и разорилась 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: Instagram
Девушка из Майами влезла в долги, изображая шикарную жизнь на своей страничке в Instagram. Однако, несмотря на все усилия, успешным блогером она так и не стала.
В 2013 году американка Лиссетт Кальвейро приехала в Нью-Йорк на стажировку, тогда же она решила вести свой блог в духе "Секса в большом городе". Чтобы раскрутить его и стать популярной, она решила создать иллюзию роскошной жизни. Все свои сбережения и доходы девушке приходилось тратить на походы по дорогим ресторанам, путешествия на курорты и покупку брендовой одежды.
Лиссетт признается, что в скором времени перестала получать удовольствие от самой "гламурной жизни", поскольку все ее мысли были заняты долгами, выгодными ракурсами и количеством лайков. Но даже вернувшись в Майами, девушка не смогла отказаться от своей "богатой" жизни.
"Я жила не по средствам", — говорит она.
Постоянная нехватка денег довела Лиссетт до депрессии. Изменить свое бедственное положение американка смогла только спустя несколько лет, когда в 2016 году получила постоянную работу в Нью-Йорке.
Девушка отказалась от дорогих покупок, фешенебельных ресторанов и бесконечных поездок. Ей даже пришлось нанять финансового тренера, чтобы научиться планировать свои расходы. Лиссетт удалось рассчитаться с долгами за 14 месяцев, кроме того, с тех пор она откладывает деньги.
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