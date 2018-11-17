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Тест: что ваш ангел-хранитель думает о вас?
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Тест: что ваш ангел-хранитель думает о вас? 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Майкл"
Как родители иногда с ума сходят от поступков своих чад, так и наши ангелы-хранители, если таковые есть, просто за голову иной раз хватаются.
Кто-то живет каждый день, словно он последний. А кто-то боится и шагу ступить без того, чтобы провести полный анализ возможных последствий.
Кто-то жалеет о совершенных ошибках, а кто-то вовсе их таковыми не считает. Пока мы снова и снова наступаем на житейские грабли, наши ангелы-хранители наблюдают в стороне, готовые вытащить нас из беды в нужный момент. Или же нет?
Пройдите наш шуточный тест и узнайте, что невидимый защитник думает обо всем происходящем в вашей жизни.
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