Тест: что ваш ангел-хранитель думает о вас?

Как родители иногда с ума сходят от поступков своих чад, так и наши ангелы-хранители, если таковые есть, просто за голову иной раз хватаются.

Кто-то живет каждый день, словно он последний. А кто-то боится и шагу ступить без того, чтобы провести полный анализ возможных последствий.

Кто-то жалеет о совершенных ошибках, а кто-то вовсе их таковыми не считает. Пока мы снова и снова наступаем на житейские грабли, наши ангелы-хранители наблюдают в стороне, готовые вытащить нас из беды в нужный момент. Или же нет?

Пройдите наш шуточный тест и узнайте, что невидимый защитник думает обо всем происходящем в вашей жизни.