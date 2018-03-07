Лже-прокурор «качает права» после ДТП

Фальшивый прокурор размахивал документами и угрожал пешеходам. По словам автора видео, водитель чуть не сбил людей на переходе, а после пришёл в ярость, увидев на дверях машины отпечаток ноги.