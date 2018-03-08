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Так выглядит Япония глазами Хатико
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Так выглядит Япония глазами Хатико 

Рамблер 8 марта 2018
У каждого путешественника есть свои способы быстро познакомиться с новым городом. А в Google Japan решили показать, как выглядит район Одате префектуры Акита глазами собаки породы акита-ину.
Акита-ину были выведены в префектуре Акита как охотничьи и сторожевые собаки. Интересно, что на железнодорожной станции Шибуя есть памятник знаменитой собаке этой породы по имени Хатико. Сложно найти человека, который не знает трогательную историю знаменитого пса.
Хатико каждый день ждал хозяина на железнодорожной станции, но однажды тот не вернулся с работы. Мужчина почувствовал себя плохо и скончался в больнице.
Верный пес каждый день приходил на станцию и ждал хозяина на одном и том же месте еще 9 лет. В день смерти Хатико в стране был объявлен траур, а сам пес стал символом бесконечной любви и преданности.
Специалисты Google street view привлекли к проекту двух акита-ину по кличке Ако и Аска. На спинах собак разместили камеры, чтобы все желающие могли увидеть город глазами этих потрясающих животных.
Все желающие могут отправиться с четвероногими гидами по заснеженным горным тропам, посетить горячие источники, увидеть саму статую Хатико и, конечно же, Музей, посвященный собакам породы акита-ину.
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