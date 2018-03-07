Ещё
Телеведущая опубликовала фото призраков в доме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телеведущая опубликовала фото призраков в доме 

dom.lenta.ru 7 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
Британская певица, модель и телеведущая Кэти Прайс сфотографировала призраков, которые, по словам девушки, обитают в ее особняке в графстве Сассекс.
Прайс намерена выследить призраков при помощи специального оборудования, поскольку они пугают детей и преследуют ее саму из-за особой ауры. Снимки призраков девушка опубликовала в своем Instagram.
На фото, выложенных Прайс, видны размытые силуэты, которые сама девушка называет призраками мальчика, девочки и демона.
Телеведущая намерена выследить призраков с помощью оборудования, которое ей посоветовал Ли Робертс, британский исследователь паранормальной активности.
Подписчики Кэти Прайс по-разному отнеслись к выложенным фото. Наряду с комментариями «боже, неужели я это вижу» и «как страшно» встречаются также комментарии «там ничего нет» и пожелания автору фото «завязывать с антидепрессантами».
Кэти Прайс неоднократно становилась объектом насмешек своих Instagram-подписчиков. В частности, ее упрекали за беспорядок в доме, который стал фоном для одного из откровенных снимков девушки.
dom.lenta.ru: последние новости
Общественные туалеты России выйдут в интернет «Это Хрущев к тебе приходит, ботинком стучит» Стены зла
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии3
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение