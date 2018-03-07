Телеведущая опубликовала фото призраков в доме

Британская певица, модель и телеведущая Кэти Прайс сфотографировала призраков, которые, по словам девушки, обитают в ее особняке в графстве Сассекс.

Публикация от Katie Price (@officialkatieprice) Мар 6, 2018 в 1:07 PST Прайс намерена выследить призраков при помощи специального оборудования, поскольку они пугают детей и преследуют ее саму из-за особой ауры. Снимки призраков девушка опубликовала в своем Instagram.

На фото, выложенных Прайс, видны размытые силуэты, которые сама девушка называет призраками мальчика, девочки и демона.

Телеведущая намерена выследить призраков с помощью оборудования, которое ей посоветовал Ли Робертс, британский исследователь паранормальной активности.

Публикация от Katie Price (@officialkatieprice) Мар 6, 2018 в 1:02 PST Подписчики Кэти Прайс по-разному отнеслись к выложенным фото. Наряду с комментариями «боже, неужели я это вижу» и «как страшно» встречаются также комментарии «там ничего нет» и пожелания автору фото «завязывать с антидепрессантами».

Кэти Прайс неоднократно становилась объектом насмешек своих Instagram-подписчиков. В частности, ее упрекали за беспорядок в доме, который стал фоном для одного из откровенных снимков девушки.