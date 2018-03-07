На британские пляжи выбросило тысячи морских звезд

Шторм "Эмма" выбросил на побережье в районе Кента и Норфолка в Великобритании тысячи морских звезд, моллюсков и морских ежей.

По мнению специалистов, обитатели морского дна могли пострадать в результате сильных морозов, из-за холода им не удалось противостоять сильному ветру и волнам, которые обрушились на побережье.

Природный "апокалипсис" запечатлела у себя на странице в Facebook экологическая активистка Лара Майклем.

Хотя фотографии Майклем впечатляют, в комментариях некоторые утверждают, что это вполне естественное явление, которое происходит по всему побережью каждый год и без всяких штормов.

Местным жителям рекомендовано соблюдать на пляжах осторожность и не трогать погибших животных.