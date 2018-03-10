Пингвины нашли камеру и засняли селфи 

В твиттере австралийской антарктической программы появилось забавное видео, которое за несколько дней набрало более трехсот тысяч просмотров.
Поделился публикацией милейшего ролика экспедитор, оставивший в Антарктиде камеру, которую и нашли два любознательных пингвина.
Птицы натыкаются на неизведанный предмет и разглядывают его с крайне умным видом, будто нарочно снимая селфи. Кого-то эти милые ребята напоминают, не правда ли?
Селфи-видео пингвинов ретвитнули уже почти 7 тысяч пользователей, а отметили лайком в два раза больше.
#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner 📷 Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7— Antarctic Division (@AusAntarctic) 8 марта 2018 г.