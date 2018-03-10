Пингвины нашли камеру и засняли селфи

В твиттере австралийской антарктической программы появилось забавное видео, которое за несколько дней набрало более трехсот тысяч просмотров.

Поделился публикацией милейшего ролика экспедитор, оставивший в Антарктиде камеру, которую и нашли два любознательных пингвина.

Птицы натыкаются на неизведанный предмет и разглядывают его с крайне умным видом, будто нарочно снимая селфи. Кого-то эти милые ребята напоминают, не правда ли?