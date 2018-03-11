Пьяный американец случайно проехал 600 км на такси

Американец так повеселился на вечеринке, что указал не тот адрес, когда вызывал такси.

Кенни Бачман вызвал такси через UBER и уехал за 600 км от того места, куда он пытался попасть. Оказывается, он указал свой домашний адрес в Нью-Джерси, хотя сам находился в Западной Вирджинии. Ошибка обнаружилась в конце поздки, когда мужчина проснулся и немного протрезвел.

Счет составил 1635 долларов. Для Бачмана это серьезная сумма, и он решил собрать ее с помощью одной из краудфандинговых платформ. Его историю заметили в компании по доставке еды Eat Clean Bro и решили оплатить счет, отблагодарив таким образом за то, что он не сел пьяным за руль.

Деньги, которые уже были собраны к тому моменту, направили в фонд "Матерей против пьяного вождения".