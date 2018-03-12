​Факты, в которые сложно поверить и трудно принять 

После того, как вы убедитесь в правдивости этих фактов, жить станет труднее. Перед вами десятка хоть и не слишком радостных, но правдивых суждений.
- Зеленые мармеладные медведи — клубничные. Хотя большинство из нас привыкло считать, что все зеленые сладости принято ароматизировать яблоком, именно мармеладных медведей ароматизируют клубникой
- Бананы — ягоды, клубника — нет. По своей природе клубника является вовсе не ягодой, а лишь хорошо разросшимся цветоложем с орешками. Естественно, речь идет о ботанической, а не гастрономической точке зрения.
- В банке арахисового масла сотни фрагментов насекомых. Лучше даже не думать о том, сколько насекомых попало под пресс во время изготовления арахисового масла. Кстати, а о перемолотой шерсти грызунов не стоит даже вспоминать. Не сомневайтесь, она там тоже есть.
- Колечки готового завтрака одинаковы на вкус. Хотя некоторые изготовители разукрашивают злаковые колечки всевозможными цветами, на вкус они одинаковы. Разнообразие цвета лишь радует ваш глаз, а не язык.
- В инжире всегда содержатся останки ос. Такова особенность механизма опыления этого фрукта. Впрочем, есть и хорошая новость — во время созревания все тела насекомых полностью расщепляются.
- В парфюмерии используется то вещество, которым бобры метят территорию. В железах бобра содержится так называемая ароматическая бобровая струя. Для того, чтобы добыть это вещество, приходится вырезать железу у животного, стараясь не повредить ее оболочку.
- В стакане томатной пасты содержатся десятки яиц насекомых. Конечно, перемолотые яйца насекомых и личинки никому не нанесут серьезный вред. Но такая информация явно не способствует хорошему аппетиту.
- Мини-морковь — обычная морковь. Да-да, эти мелкие морковочки не являются отдельным сортом. Они просто вырезаются из обычной моркови.
- Рафинированный сахар очищают костями животных. Конечно, кости используются не напрямую. Для очистки сахара применяется фильтр, в состав которого входит костяной уголь. Именно такой способ очистки является причиной отказа некоторых веганов от сахара.
- Самый популярный красный краситель делают из насекомых. Кармин получают из кошенили — самок кактусовой ложнощитовки. Эти обработанные мелкие насекомые обозначаются на этикетках продуктов в качестве пищевой добавки E 120.