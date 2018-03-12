​Факты, в которые сложно поверить и трудно принять 

Зеленые мармеладные медведи — клубничные. Хотя большинство из нас привыкло считать, что все зеленые сладости принято ароматизировать яблоком, именно мармеладных медведей ароматизируют клубникой

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