Ещё
Девушка перестала брить бороду, когда нашла любовь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка перестала брить бороду, когда нашла любовь 

Anews 12 марта 2018
Фото: Anews
26-летней Нове Галаксии еще в детстве поставили диагноз "синдром поликистозных яичников". Из-за этого заболевания на лице у девушки растут волосы. Также растительность проявляется на ее животе, груди и спине.
Последствия синдрома стали причиной многих насмешек в школьные годы. С тех пор Нова была вынуждена каждое утро бриться. "Перед школой я каждый день сбривала волосы. Меня могла охватить паника от одной мысли о том, что я забыла бритву, оставаясь на ночевку у подруг. Рано утром мне приходилось вставать и бежать в ванную — я не могла себе позволить, что кто-то меня увидит с бородой. "
Вплоть до 26 лет девушка была вынуждена жить в страхе и ненависти к себе. Однако ее жить сильно изменилась после того, как она встретила свою любовь. Нова полюбила модель, которая не относит себя ни к одному полу. А когда Эш в свою очередь узнал (а) о той проблеме, которую скрывает Галаксия, это ничуть его (ее) не оттолкнуло. "Нова — потрясающий и необычный человек. А что касается ее бороды, так она мне нравится. Естественно, на улице нас нередко провожают недоумевающими взглядами, но мне все равно. Я счастливый человек и люблю свою девушку. "
Большая любовь, которую ей дарит Эш, заставила Нову поверить в себя и стать наконец самой собой. С того времени девушка отказалась от бритвы и даже начала ухаживать за растительностью на лице при помощи лосьонов и бальзамов. Ей было хоть и нелегко стать такой, какая она есть, но она перестала стесняться и теперь учиться жить счастливой жизнью. ​
Anews: последние новости
Острые ощущения: мужчина прыгнул в ущелье с двухлетней дочерью на руках Ради идеальной внешности модель удалила ребра и все зубы Откровенно странные, которые считались модными в несколько веков назад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии3
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение