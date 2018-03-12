Девушка перестала брить бороду, когда нашла любовь

26-летней Нове Галаксии еще в детстве поставили диагноз "синдром поликистозных яичников". Из-за этого заболевания на лице у девушки растут волосы. Также растительность проявляется на ее животе, груди и спине.

Последствия синдрома стали причиной многих насмешек в школьные годы. С тех пор Нова была вынуждена каждое утро бриться. "Перед школой я каждый день сбривала волосы. Меня могла охватить паника от одной мысли о том, что я забыла бритву, оставаясь на ночевку у подруг. Рано утром мне приходилось вставать и бежать в ванную — я не могла себе позволить, что кто-то меня увидит с бородой. "

Вплоть до 26 лет девушка была вынуждена жить в страхе и ненависти к себе. Однако ее жить сильно изменилась после того, как она встретила свою любовь. Нова полюбила модель, которая не относит себя ни к одному полу. А когда Эш в свою очередь узнал (а) о той проблеме, которую скрывает Галаксия, это ничуть его (ее) не оттолкнуло. "Нова — потрясающий и необычный человек. А что касается ее бороды, так она мне нравится. Естественно, на улице нас нередко провожают недоумевающими взглядами, но мне все равно. Я счастливый человек и люблю свою девушку. "

Большая любовь, которую ей дарит Эш, заставила Нову поверить в себя и стать наконец самой собой. С того времени девушка отказалась от бритвы и даже начала ухаживать за растительностью на лице при помощи лосьонов и бальзамов. Ей было хоть и нелегко стать такой, какая она есть, но она перестала стесняться и теперь учиться жить счастливой жизнью. ​