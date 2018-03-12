Видео: призрак девушки появился на дороге

Видео из Сингапура, снятое автомобильным видеорегистратором, взбудоражило интернет. Даже скептики были вынуждены признать, что призраки на дорогах — не всегда плод воображения усталых водителей.

На кадрах отчетливо виден силуэт призрачной девушки, которая стоит на дорожном разделителе и, вероятно, наблюдает за пролетающими мимо автомобилями. Жуткий ролик вызвал горячую дискуссию о природе таинственного явления.

Впрочем, призраки на дорогах — довольно распространенное явление, так что их даже выделили в отдельную группу привидений. Считается, что это могут быть духи погибших в автокатастрофах людей, которые не могут обрести покой.