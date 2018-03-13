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Источник Пентагона раскрыл секретную информацию
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Источник Пентагона раскрыл секретную информацию 

Trendymen 13 марта 2018
Бывший сотрудник Пентагона, ответственный за сверхсекретную Программу идентификации перспективных аэрокосмических угроз (AATIP), которая была создана для изучения феномена НЛО, на условиях анонимности поделился секретной информацией о полученных во время реализации программы данных.
Секретная программа AATIP получала 20 миллионов долларов в год от Министерства обороны США. Специальная лаборатория, почти сотня ученых, пилоты и военные эксперты занимались исследованием НЛО. Существование AATIP Пентагон признал совсем недавно и это стало настоящим сюрпризом для многих уфологов.
Я скажу честно, на основании научных методов, применимых к ряду феноменов, а также на основании наблюдений, были летающие объекты, которые демонстрировали возможности, которых нет ни у США, ни у какого-либо другого государства. Моя личная убежденность в том, что есть очень убедительные доказательства того, что мы не можем быть одни.
Источник заявил, что ученые программы вплотную подошли к пониманию того, как летают НЛО. Физик из частной компании Bigelow Aerospace изучил видео AATIP и на основании его сделал вывод: корабли пришельцев способны создавать некий пузырь пространства-времени, что позволяет им летать с невероятными скоростями.
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