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Рыба-монстр размером с человека напугала весь пляж
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Рыба-монстр размером с человека напугала весь пляж 

Don't Panic 12 марта 2018
Фото: Don't Panic
Рыба-монстр длиной около 2 метров и около 150 килограммов весом была найдена рыбаками, вышедшими прогуляться по пляжу в Бундаберге, на юге Квинсленда.
Профессиональные рыбаки с удивлением признались прессе, что не смогли установить видовую принадлежность странного создания. Притом, на туше не было вообще никаких повреждений — скорее всего, существо погибло просто от старости.
dnpmag.com
И только через несколько дней специалисты Музея Квинсленда сумели определить, что это был квинслендский гигантский групер из семейства каменных окуней.
Груперы встречаются в Индо-Тихоокеанском регионе и делятся на 87 подвидов. Однако, рыбы таких размеров попадаются ученым крайне редко.
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