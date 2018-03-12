Рыба-монстр размером с человека напугала весь пляж

Рыба-монстр длиной около 2 метров и около 150 килограммов весом была найдена рыбаками, вышедшими прогуляться по пляжу в Бундаберге, на юге Квинсленда.

Профессиональные рыбаки с удивлением признались прессе, что не смогли установить видовую принадлежность странного создания. Притом, на туше не было вообще никаких повреждений — скорее всего, существо погибло просто от старости.

dnpmag.com

И только через несколько дней специалисты Музея Квинсленда сумели определить, что это был квинслендский гигантский групер из семейства каменных окуней.

Груперы встречаются в Индо-Тихоокеанском регионе и делятся на 87 подвидов. Однако, рыбы таких размеров попадаются ученым крайне редко.