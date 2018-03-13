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Как кошки видят мир по сравнению с людьми
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Как кошки видят мир по сравнению с людьми 

Don't Panic 13 марта 2018
Фото: DNPmag
Художник Николай Ламм создал интересный художественный проект, показывающий как одну и ту же картину видит человек и кошка. Для этого он проконсультировался с опытными офтальмологами и ветеринарами — посмотрите, что получилось в итоге. Оказывается, кошки не способны видеть далеких объектов и не умеют различать цвета так хорошо, как это делают люди. Зато ночью наши питомцы прекрасно ориентируются в пространстве — у человека просто несколько другое строение глаза.
DNPmag
Сверху то, как видит человек. Внизу — как видит кошка
В глазах (и кошачьих и человеческих) есть два вида специальных чувствительных клеток, колбочки и палочки. Первые помогают зрению быть точным и ясным, вторые же нужны для зрения в темноте.
DNPmag
Обратите внимание на черные прямоугольники по бокам верхнего снимка. У кошки поле зрения шире нашего
У человека палочки рассеяны по всей сетчатке глаза, а у кошек они образуют своеобразные микролинзы, благодаря которым кошки видят даже самый слабый свет. Эти же палочки помогают кошкам следить за быстрыми движениями. Зато человек гораздо лучше видит те предметы, которые двигаются медленно.
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