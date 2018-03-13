Колибри могут не слышать сами себя

Траурные колибри издают высокочастотные звуки, выходящие за пределы спектра слуха птиц.

Орнитологи в горах Восточной Бразилии обратили внимание на необычный высокий звук и посчитали, что его издают сверчки или древесные лягушки. Однако дальнейшие наблюдения показали, что трели издают траурные колибри.

С помощью специальной аппаратуры ученые записали и проанализировали пение тропических птиц. Звуки характеризовались необычайной сложностью и высокой частотой, доходящей до ультразвука.

Теперь исследователям предстоит выяснить, могут ли траурные колибри слышать сами себя и общаться друг с другом на высокой частоте или же они так же, как и другие птицы, не слышат высокочастотный звук.