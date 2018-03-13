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Колибри могут не слышать сами себя
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Колибри могут не слышать сами себя 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Траурные колибри издают высокочастотные звуки, выходящие за пределы спектра слуха птиц.
Орнитологи в горах Восточной Бразилии обратили внимание на необычный высокий звук и посчитали, что его издают сверчки или древесные лягушки. Однако дальнейшие наблюдения показали, что трели издают траурные колибри.
С помощью специальной аппаратуры ученые записали и проанализировали пение тропических птиц. Звуки характеризовались необычайной сложностью и высокой частотой, доходящей до ультразвука.
Теперь исследователям предстоит выяснить, могут ли траурные колибри слышать сами себя и общаться друг с другом на высокой частоте или же они так же, как и другие птицы, не слышат высокочастотный звук.
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