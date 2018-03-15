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Видео: муравьи танцуют под музыку айфона
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Видео: муравьи танцуют под музыку айфона 

Рамблер 15 марта 2018
На видео, повеселившем интернет, муравьи начали водить хоровод под стандартную мелодию айфона.
При этом сначала насекомые передвигаются хаотично, но как только начинает звучать музыка вызова, пускаются в пляс.
Вероятно, необычное поведение муравьев вызвано вибрацией, исходящей от телефона. Пользователи интернета разошлись во мнениях, одни предположили, что это фейк, другие пошутили насчет силы айфона, которая действует даже на муравьев.
Заметили?! Муравьи побежали вокруг айфона в том же направлении, в котором представители разных религий бегают или совершают ходы вокруг своих культовых сооружений! Великий Айфон стал предметом религиозного культа у муравьев?!﻿
А что муравьи? Люди также реагируют на iPhone, стоит только выйти новому айфону, как люди пляшут вокруг него. ﻿
Входящий сигнал сбил GPS навигаторы встроенные в муравьев 100%﻿
Муравьёв скорее всего магнитные поля заставляют так бежать, во время звонка там усиление излучения идёт))) муравьи-адепты великого айфона)))﻿
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