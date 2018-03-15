Видео: муравьи танцуют под музыку айфона

На видео, повеселившем интернет, муравьи начали водить хоровод под стандартную мелодию айфона.

При этом сначала насекомые передвигаются хаотично, но как только начинает звучать музыка вызова, пускаются в пляс.

Вероятно, необычное поведение муравьев вызвано вибрацией, исходящей от телефона. Пользователи интернета разошлись во мнениях, одни предположили, что это фейк, другие пошутили насчет силы айфона, которая действует даже на муравьев.